Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 04.06.2022, in der Zeit zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, brach ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus auf der Schützenstraße ein. Er gelangte auf das rückwärtige Grundstück und von dort an die Terrassentür. Nachdem er diese aufgehebelt hatte, betrat er das Haus und durchsuchte die Räume. Im Anschluss flüchtete er unter Mitnahme von Schmuck und Bargeld auf dem Einstiegsweg und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell