Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Inlineskaterin bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 2. Juni, ist eine 17-jährige Inlinskaterin bei einem Verkehrsunfall an der Kaldenkirchener Straße schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war die 17-Jährige gegen 17 Uhr auf dem Radweg an der Kaldenkrichener Straße in Richtung Viersen unterwegs. Im Bereich der Auffahrt A52 in Richtung Düsseldorf wollte sie den Bereich der Auffahrt überqueren um weiterzufahren. Im Auffahrtsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der 17-Jährigen und einem 36-jährigen Autofahrer. Dieser war ebenfalls auf der Kaldenkirchener Straße in Richtung Viersen unterwegs gewesen und war von dort abgefahren, um auf die A52 aufzufahren. Die 17-Jährige prallte gegen die rechte Seite des Autos und stürzte.

Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie zur Beobachtung stationär aufgenommen. (jl)

