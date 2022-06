POL-MG: Zwei Raubdelikte in Mülfort

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 2. Juni, ist eine 17-jährige Inlinskaterin bei einem Verkehrsunfall an der Kaldenkirchener Straße schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die 17-Jährige gegen 17 Uhr auf dem Radweg an der Kaldenkrichener Straße in Richtung Viersen unterwegs. Im Bereich der Auffahrt A52 in Richtung Düsseldorf wollte sie den Bereich der Auffahrt überqueren um ...

mehr