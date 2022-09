Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - "Ansprechen von Kindern"

Polizei rät zur Besonnenheit

Rhede (ots)

Am Dienstag, dem 13.08.2022 mehrten sich in den Sozialen Medien Hinweise, dass in Rhede Kinder durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein sollen. Dieser sei mit einem schwarzen Wagen mit teils abgedunkelten Scheiben unterwegs gewesen, in dem auch zwei weitere Männer gesessen haben sollen. Die Verunsicherung unbeteiligter Eltern schlug sich am Mittwoch in den Sozialen Medien sowie Messengerdiensten nieder. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei haben sich keine Hinweise auf konkrete Straftaten ergeben. Dennoch wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen und die Ermittlungen fortsetzen. Wer konkrete Angaben zu dem Fahrzeug oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich sofort an die Polizei zu wenden. Die Polizei nimmt solche Sachverhalte ernst, insbesondere weil diese für große Verunsicherung bei Eltern, aber auch Verantwortlichen von Kindergärten und Schulen sorgen. Wir raten grundsätzlich und auch in diesem Fall zur Besonnenheit, auch wenn dieses anhand der rasanten Verbreitungsgeschwindigkeit in sozialen Netzwerken schwer fällt. (db)

