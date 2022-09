Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Unfallflucht an der Ecke Tengerner Straße

Bröderhausener Straße

Hüllhorst (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Ecke Tengerner Straße / Bröderhausener Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer aus Hüllhorst gegen 15.15 Uhr die Tengerner Straße in Richtung Schnathorst befahren und wollte in Höhe der Einmündung der Bröderhausener Straße dem Straßenverlauf durch die Linkskurve folgen. Dabei kam ihm ein roter, offenbar andere Verkehrsteilnehmer überholender, Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegen und wollte dem Anschein nach in die Bröderhausener Straße einbiegen.

Dem Audi-Fahrer gelang es zwar auf den dortigen Geh- und Radweg auszuweichen, trotz dessen kam es zur seitlichen Berührung beider Autos. Das andere Fahrzeug setzte in der Folge seinen Abbiegevorgang fort und stoppte kurz darauf, um anschließend weiterzufahren. Bei dem benutzten Wagen dürfte es sich Zeugenangaben nach um einen roten VW Polo mit einem offenbar älteren Mann am Steuer gehandelt haben. Da sich die aufmerksamen Beobachter das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs merken konnten, veranlasste die Polizei weitere Ermittlungen an der Anschrift des Halters des flüchtigen Fahrzeugs.

