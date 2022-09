POL-MI: Fußgänger bei Unfall in der Hoffstraße verletzt

Espelkamp (ots) - Weil er am frühen Sonntagmorgen einen Unfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss verursacht hat, muss ein 25-jähriger Autofahrer nun mit Konsequenzen rechnen. Den Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Preußisch Oldendorf gegen 4.30 Uhr alleine die Gestringer Straße in Fahrtrichtung Fiestel befahren, als er in Höhe der Einmündung Rottriede in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault verlor. ...

