POL-MI: Couragierte Männer stellen flüchtenden Supermarkt-Räuber

Espelkamp (ots)

Ein augenscheinlich mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Montagabend den NP-Markt an der Koloniestraße überfallen. Mit dem erbeuteten Geld kam er allerdings nicht weit. Zwei beherzt eingreifende Männer, ein Marktangestellter sowie ein Kunde, überwältigten den Flüchtigen noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hielten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizisten fest. Die legten dem, wie sich anschließend herausstellte, 18-jährigen Espelkämper Handschellen an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Bei der Pistole handelte es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe, die auf den ersten Blick von einer echten Waffe kaum zu unterscheiden war. Das erbeutete Geld übergaben die Beamten noch am Abend dem Filialleiter.

Zum Geschäftsschluss um kurz vor 21 Uhr tauchte der eine Corona-Schutzmaske tragende 18-Jährige den Angaben der Polizei zufolge plötzlich an einer der Kassen auf. Seiner Forderung zur Herausgabe des Geldes an die 18-jährige Kassiererin verlieh er Nachdruck, indem er auf eine in seinem Hosenbund steckende Schusswaffe zeigte. Dem laut eines Zeugen sehr nervös wirkenden Räuber wurde in der Folge mehrere Geldscheine ausgehändigt, woraufhin dieser den Markt umgehend verließ. Als er vor dem Geschäft seine Pistole verlor, griffen die beiden ihn verfolgenden Männer zu. Dabei stellte einer von ihnen dem 18-Jährigen ein Bein, worauf dieser zu Boden stürzte. Nach einer Nacht in einer Polizeizelle wurde der bisher unbescholtene Tatverdächtige mangels fehlender Haftgründe am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

