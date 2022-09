Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Espelkamp (ots)

Weil er am frühen Sonntagmorgen einen Unfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss verursacht hat, muss ein 25-jähriger Autofahrer nun mit Konsequenzen rechnen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Preußisch Oldendorf gegen 4.30 Uhr alleine die Gestringer Straße in Fahrtrichtung Fiestel befahren, als er in Höhe der Einmündung Rottriede in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault verlor. Daraufhin kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und Verkehrszeichen und rutschte anschließend nach links über die Fahrbahn, wo es an einem Baum zum Stillstand kam.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes, ein Vortest bestätigte die Vermutung. Nachdem der Leichtverletzte von Rettungssanitätern versorgt wurde und man ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Gesetzeshüter den Führerschein sicher, das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell