Polizei Aachen

POL-AC: Streit unter Nachbarn - Männer werfen Toastbrot und Hocker

Eschweiler (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn ist am Samstagabend (15.01.2022) in der Innenstadt eskaliert.

Gegen 21:40 Uhr war die Polizei in das Haus an der Indestraße gerufen worden. Zeugen sagten, zwei Nachbarn hätten von einem Balkon aus ein Toastbrot und Holzhocker in den Innenhof geworfen. Als ein weiterer Nachbar sie aufforderte, das zu unterlassen, hätten die 21 und 22 Jahre alten Männer angefangen, laut zu schimpfen und zu beleidigen. Außerdem soll einer der beiden Männer die Nachbarn mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Die Tatverdächtigen streiten alles ab.

Die Polizei konnte die Auseinandersetzung beenden. Verletzt wurde niemand. Die Beschuldigten erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung. Die Hintergründe des Streits sind noch nicht geklärt.(sk)

