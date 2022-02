Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ungebetene Gäste auf der Reichsburg

Cochem (ots)

In der Nacht vom 26.02. auf den 27.02.2022 (22:50-00:30 Uhr) drangen mehrere männliche Täter in das Innere der Cochemer Reichsburg ein. Dort stahlen die Täter Bargeld, sowie Souvenirs. Weiterhin wurden zahlreiche Gegenstände beschädigt, so dass sich die Schadenssumme auf ca. 1500EUR belaufen dürfte. Diesbezüglich sucht die Polizei Cochem Zeugen. Im Besonderen könnten hier die Angaben von drei Personen hilfreich sein, die gegen ca. 23:30 Uhr die Toilettenanlage der Burg aufsuchten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell