Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verdächtige Personen in der Grafschaft

Grafschaft (ots)

Am Sonntagnachmittag gingen fast zeitgleich mehrere Anrufe an, in denen sich Anwohner aus der Grafschaft - in diesem Fall Holzweiler, Ringen und Lantershofen - über Personen Sorgen machten, die von Tür zu Tür gingen und um Arbeit oder um eine Geldspende nachsuchten. Es handelte sich um insgesamt 3 Personen in Holzweiler, denen auch durch Zeugen ein PKW zugeordnet werden konnte und um 2 männliche Personen in Lantershofen. Die Polizei Ahrweiler konnte alle Personen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Das hier angezeigte Verhalten stellte grundsätzlich keinen strafrechtlich relevanten Sachverhalt dar. Dennoch konnte aus präventiven Gründen das weitere "Aklappern" an den Haustüren untersagt und ein Platzverweis ausgesprochen werden.

