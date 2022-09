Velen (ots) - Tatzeit: zwischen 14.09.2022, 21:15 Uhr, und 15.09.2022, 07:25 Uhr; Tatort: Velen-Ramsdorf, Barbarastraße Mehrere Werkzeuge samt Ladegeräte sowie ein Pedelec-Akku haben Unbekannte bei einem Einbruch in Velen-Ramsdorf erbeutet. Um an die Gegenstände der Hersteller Bosch und Stihl zu gelangen, hatten die Täter ein Garagenfenster gewaltsam geöffnet. Zu dem Geschehen an der Barbarastraße kam es zwischen ...

