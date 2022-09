Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlußmelddung: Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall - Heek/Legdener Straße/In de Berge

Heek (ots)

Zur Unfallzeit befuhr nach bisherigem Erkenntnisstand ein 63-jähriger Heeker mit seinem Kraftrad die L574 (Legdener Straße) von Heek in Fahrtrichtung Legden. Zeitgleich querte ein 19-jähriger Heeker mit seinem Pkw die L574 vom Pieperweg kommend, um seine Fahrt auf der Straße "In de Berge" fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 19-jährigen Pkw-Fahrer und dem 63-jährigen Kradfahrer. Das Fahrzeug des 19-jährigen Mannes rutschte nach dem Unfall in den PKW eines 53-jährigen, welcher wartepflichtig auf der gegenüberliegenden Straße In de Berge stand. Der Kradfahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Einsatzkräfte der KPB Borken und dem Unfall-Aufnahme-Team des PP Münster. Die L574 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell