Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang beim Vorbeifahren und anschließende Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 01.04.2022, im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr, ereignete sich in der Scheuerlenstraße, Einmündungsbereich Friedhofstraße, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte offensichtlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand stehenden Lieferwagen der Deutschen Post. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Postauto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell