POL-PPRP: Achtung vor betrügerischen Briefen einer Anwaltskanzlei - auch drei Fälle in Ludwigshafen bisher bekannt

Ludwigshafen (ots)

Eine Anwaltskanzlei verschickt derzeit betrügerische Forderungsschreiben an Bürgerinnen und Bürger. Betroffene haben sich angeblich telefonisch für einen Dienstleistungsvertrag "EURO LOTTO ZENTRALE EURO JACKPOT-6/49" angemeldet. Die Kanzlei droht damit, Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide oder auch Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher einzuleiten. Das sind allerdings leere Drohungen, die nicht durchgesetzt werden können. Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, die unberechtigten Forderungen zu bezahlen.

Eine 64-jährige Ludwigshafenerin bekam in den letzten zwei Wochen mehrere Anrufe von verschiedenen Personen. Diese versuchten ihr jedes Mal etwas "anzudrehen". Am gestrigen Tag bekam sie dann einen Brief von einer Anwaltskanzlei. Inhalt dieses Briefes war eine Mahnung für ein abgeschlossenes Abonnement des "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49". So ein Abonnement hatte die 64-Jährige allerdings nie abgeschlossen und auch während der Telefonate hatte sie nie ein Einverständnis zu irgendetwas abgegeben.

Ein 47-Jähriger aus Ludwigshafen sowie eine 66-Jährige aus Ludwigshafen erhielten ebenfalls jeweils einen Brief einer Anwaltskanzlei. Dabei handelte es sich bei beiden Briefen um ein Mahnschreiben, wonach eine Gesamtforderung von knapp 300 Euro offen wäre, resultierend aus einem Vertrag mit einer Lottogesellschaft. Da beide keinerlei Verträge mit einer Lottogesellschaft abgeschlossen hatten, meldeten sie es der Polizei.

