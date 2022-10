POL-OH: Update: Person nach Explosion in Lauterbach aus Doppelhaushälfte geborgen - Identifizierung steht weiterhin noch aus

Fulda (ots) - Farbschmierereien Fulda. Am Donnerstag (13.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Plakat im Bereich einer Zufahrt zu einem Einkaufszentrum in der Keltenstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

mehr