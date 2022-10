Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Einbruch in Bürogebäude - Kennzeichendiebstahl - Außenspiegel gestohlen - Handtaschenraub - Versuchter Diebstahl von Dachrinne

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Am Donnerstag (13.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Plakat im Bereich einer Zufahrt zu einem Einkaufszentrum in der Keltenstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) in ein Firmengebäude in der Frankfurter Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen einen Laptop und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Keltenstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (14.10.) und Montagmorgen (17.10.) das amtliche Kennzeichen FD - XL 248 von einem Fiat Doblo. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel gestohlen

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (17.10.) stahlen Unbekannte in der Straße "An der Liede" im Stadtteil Horas einen Außenspiegel eines schwarzen Mercedes Benz. Das Auto, an dem circa 150 Euro Sachschaden entstand, parkte am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtaschenraub

Fulda. Am Montagmittag (17.10.), gegen 12 Uhr, kam es in der Schillerstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigen Erkenntnissen verfolgte ein unbekannter Täter eine 66-jährige Frau aus Fulda und versuchte ihr kurze Zeit später von hinten ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Riemen der Tasche riss, sodass der Räuber die Tasche an sich nehmen konnte und im Anschluss die Flucht ergriff. Die Frau beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 170 cm groß, etwa 18 bis 25 Jahre alt, auffallend dunkle Augen, sehr dünne Statur, Glatze, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Dachrinne

Fulda. Am Freitagmorgen (14.10.) wurde im Bereich des Friedhofs in der Josef-Nüdling-Straße festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, die Dachrinne der Leichenhalle zu stehlen. An der Rinne entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell