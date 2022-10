Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag, (16.10.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Fulda die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Kurz vor der Abfahrt zur Leipziger Straße verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Fahrbahnmarkierung und kam ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall beim Einscheren

Bebra. Am Sonntag (16.10.), gegen 13.50 Uhr, befuhren ein BMW-Fahrer aus Breitscheid und die Fahrerin eines Mini Cooper aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Bebra-Rautenhausen kommend in Richtung Bebra. Kurz nach der Ausfahrt Rautenhausen befindet sich die 2+1 Spur, welche anschließend auf eine Fahrspur reduziert wird. Die beiden Verkehrsteilnehmer überholten am Ende der zweistreifigen Strecke hintereinander ein Fahrzeug. Der Fahrer aus Breitscheid scherte anschließend auf den rechten Fahrstreifen ein und bremste geringfügig ab. Auch die Pkw-Fahrerin scherte wieder auf den rechten Fahrstreifen ein und fuhr auf das Heck des BMW auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. In der Zeit von Sonntagabend (16.10.), 21.15 Uhr, bis Montagabend (17.10.), 23 Uhr, parkte ein Opel Astra, grau, auf dem Parkplatz eines Schulungszentrums in der Straße "Am Alten Feld". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug an der Karosserie beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Zusammenstoß

Alheim-Baumbach. Am Montagnachmittag (17.10.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fiat die Braacher Straße und wollte in Richtung Niederellenbacher Straße fahren. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Nentershausen befuhr die Straße "Zum Bahnhof" und wollte geradeaus in die Sterkelshäuser Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt circa 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Samstag (15.10.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Grebenhain mit seinem Mazda die L 3168 aus Grebenhain kommend in Richtung Ilbeshausen. In einer Linkskurve rutschte das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn weg, überschlug sich mehrmals und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell