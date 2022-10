Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl - Kollektenkasten gestohlen

Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Alsfeld. Ein Unbekannter entnahm am Donnerstagabend (13.10.) mehrere Produkte aus der Auslage eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "An der Au" und verpackte sie in einem mitgeführten Rucksack. Als der Mann gegen 18.20 Uhr von einer Mitarbeiterin beim Verlassen des Geschäftes aufgefordert wurde, seinen Rucksack zu öffnen, flüchtete er fußläufig in Richtung des Goetheparks. Die Kassiererin verletzte sich leicht, bei dem Versuch den Dieb festzuhalten. Der Täter kann als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit kurzem, schwarzem Bart, dunklen Augen, schlanker Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Pullover und eine lange dunkle Hose getragen haben. Darüber hinaus führte der Mann einen hellgrauen, rechteckigen Rucksack ohne Aufdruck mit sich.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielt sich der Unbekannte zur Tatzeit mit zwei weiteren Personen in dem Geschäft auf, welche ebenfalls flüchteten. Einer der Männer kann als 20 bis 25 Jahre alt, mit schlanker Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Der zweite Mann soll 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein, eine schlanke Statur und kurze, hellbraune Haare sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kollektenkasten gestohlen

Lauterbach. Unbekannte beschädigten am Sonntag (16.10.), zwischen 11 und 17 Uhr, mehrere Kollektenkästen in einer Kirche am Marktplatz und entwendeten einen der Kästen. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

