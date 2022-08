Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 13.08.22

Goslar (ots)

Diebstähle -Am 12.08.22 ereigneten im Verlaufe des Tages in Bad Harzburg, im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße, gleich fünf Diebstähle. Einer 75-jährigen Frau aus Gifhorn wurde aus dem Rucksack die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Einer 39-jährigen Frau wurde der E-Scooter entwendet, als sie sich kurz in ein Frisörgeschäft begab. Einer 83-jährigen Frau wurde beim Einkaufen bei einem Discounter die Brieftasche aus ihrer Handtasche, welche sich im Einkaufwagen befand, entwendet. Einem 76-jährigen Mann wurde eine goldene Kette vom Hals gerissen, nachdem er vom Täter in ein Gespräch verwickelt worden war. Einem 85-jährigen Mann wurde die Armbanduhr vom Handgelenk genommen und entwendet. Der durch die Taten entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500, -- EUR. Durch die Beamten der PI Goslar wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Es konnte eine tatverdächtige Person angetroffen werden. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen.

Bedrohung/Beleidigung - Am 13.08.22, um 08.35 Uhr, ließ eine 27-jährige Frau aus Bad Harzburg ihren Hund in dem Wassertretbecken im Kurpark baden. Dies erzürnte eine dort vorbeigehende männliche Person derart, dass sie die Frau mit Worten beleidigte und bedrohte. Anschließend entfernte sich der Mann vom Ort. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung - Am 13.08.22, um 00.01 Uhr, wurden in Bad Harzburg, Ortsteil Bündheim, zwei männliche Personen, 21 und 52 Jahre alt, durch einen 27-jährigen Bad Harzburger angepöbelt, verfolgt und schließlich mit einem gezogenen Messer bedroht. Im Rahmen der Gegenwehr erlitt eines der Opfer einen Schnitt mit dem Messer in das Bein. Alle drei Beteiligten wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Dem Beschuldigten, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Waldbrand - Am 12.08.22, um 18.59 Uhr, wurde durch mehrere Hinweisgeber eine Rauchentwicklung im Waldgebiet oberhalb des Campingplatzes Göttingerode, Bad Harzburg, gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich ein Feuer auf einer Fläche von ca. 25 qm ausgebreitet und wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Es wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Hertrampf, PHK

