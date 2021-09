Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbrüche im Gewerbegebiet

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt, OT: Titisee;]

In der Nacht vom 12.09.21 auf 13.09.21 brachen bislang unbekannte Personen in gleich zwei Betriebe in der Gewerbestraße ein.

Beim ersten Objekt handelte es sich um ein Zentrum für Abfallentsorgung. Hier drangen die Täter unerlaubt in das Betriebsgelände ein und begaben sich danach durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Gebäudeinnere. Hier wurde unter anderem ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet.

Weiterhin wurde in die Geschäftsräume einer Betonfirma eingebrochen. Die Täter stiegen hier ebenfalls gewaltsam ins Gebäudeinnere ein und durchwühlten sämtliche Geschäftsräume. Die Personen entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Maschinen.

