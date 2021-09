Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: über das Wochenende wurden drei Fahrräder gestohlen

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurde bei der Polizei drei Fahrraddiebsstähle angezeigt. In der Nacht von Freitag, 10.09.2021, auf Samstag, 11.09.2021, wurde in der Käferholzstraße ein schwarzes Mountainbike der Marke Staiger gestohlen. Das Mountainbike stand, von der Straße nicht einsehbar, verschlossen hinter einem Carport. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Am Samstag, 11.09.2021, zwischen 05.45 Uhr und 14.40 Uhr, wurde ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Focus gestohlen. Das E-Bike stand verschlossen in der Brombacher Straße auf einem Fahrradabstellplatz einer Firma. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Ein braunes E-Bike der Marke Specialized wurde am Sonntag, 12.09.2021, zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr, in der Nähe der Kreuzung Grether- / Feldbergstraße gestohlen. Das Mountainbike war mit einem Bügelschloss gesichert. Der Diebstahlschaden hier beträgt etwa 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell