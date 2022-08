Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.08.2022

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Kiosk

Goslar - In den frühen Morgenstunden des Samstags, 13. August 2022, gegen 04:00 Uhr, warfen mehrere, augenscheinlich heranwachsende Täter den Glaseinsatz der Zugangstür eines Kiosks in der Rosentorstraße in Goslar mittels eines Gullideckels ein und entwendeten u.a. Tabakware aus der Auslage. Während der Tat wurden die Täter mutmaßlich durch den Meldenden gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Wiedererkennungswert hat ein Klapprad, welches einer der Täter mit zum Tatort führte. Aufgrund des lautstarken Einschlagens des Glaseinsatzes der Tür ist davon auszugehen, dass weitere Anwohner und/oder Passanten Zeuge der Tat geworden sein könnten.

Ungeklärter Verkehrsunfall

Goslar/Innenstadt - Am Freitag, 12.08.2022, um 12:20 Uhr, wird die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Schilderstraße in Goslar gerufen, bei welchem ein Fahrzeugführer beim Rangieren einen fremden Pkw, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war, touchiert habe. Aufgrund widersprüchlicher Angaben ist eine abschließende Unfallaufnahme vor Ort nicht möglich, sodass mögliche Zeugen des Vorfalls gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.

Handydiebstahl

Goslar/Oker - Am frühen Samstagmorgen, 13. August 2022, gegen 02:00 Uhr, entwendet der 29-jährige, männliche Täter zwei Smartphones sowie Bargeld in Höhe von 100 Euro von einem Tisch im Schankraum eines Restaurants in der Bahnhofstraße. Der Täter kann bei der Tat beobachtet, identifiziert und zu seiner Wohnanschrift verfolgt werden. Die entwendeten Smartphones werden aufgefunden bzw. im Beisein der Polizei durch den Täter an die Geschädigten ausgehändigt. Strafverfahren aufgrund des Diebstahls wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Goslar - In einem Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis muss sich ein 17-jähriger Goslarer verantworten, welcher in der Nacht von Freitag, 12. August, auf Samstag, 13. August 2022, ein Leichtkraftrad ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Der beschuldigte Fahrzeugführer wurde durch die kontrollierende Streifenwagenbesatzung im Bereich des Odermarkplatzes angehalten und kontrolliert.

Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Goslar/Oker - Am Samstag, 13.08.2022, um 03:45 Uhr, stürzte ein 18-jähriger Goslarer volltrunken mit dem Fahrrad und zog sich Verletzungen zu, welche durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lieferte die Erkenntnis der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 18-Jährige musste sich in der Folge einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, war mit dem Fahrrad aufgrund der Sturzschäden ohnehin nicht mehr möglich.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter und Verursacher gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 05321-339-0 zu melden.

Im Auftrag

Huth, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar