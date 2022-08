Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.08.2022

Goslar (ots)

Unterholzbrand an der Granetalsperre

Am 10.08.22, gegen 19.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Wolfshagen gerufen. Nordwestlich der Granetalsperre und südlich des Schleeptalsgrabens hatten am Rande eines befahrbaren Weges ca. 50 qm² Unterholz angefangen zu brennen.

Insgesamt 40 Einsatzkräfte Ortsfeuerwehren Langelsheim, Wolfshagen, Astfeld und Hahnenklee waren mit 11 Fahrzeugen vor Ort und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Entsprechende Nachlöscharbeiten zogen sich bis etwa 22.00 Uhr hin.

Zur Brandursache liegen aktuell keine Hinweise vor. Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar wird dahingehend die Ermittlungen übernehmen.

Personen, die evtl. sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell