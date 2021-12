Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Sturzbetrunken"

Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr fiel einer Zeugin eine stark schwankende Person in der Gothaer Südstraße auf, welche in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren ist. Die Beamten konnten den Fahrer nur wenig später an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Ein Test bestätigte die Beobachtungen der Zeugin. Dieser zeigte ein Ergebnis von 2,52 Promille an. Der 31jährige konnte kaum gerade stehen, behauptete aber gegenüber den Kollegen, den ganzen Alkohol nach dem Fahren getrunken zu haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. (ri)

