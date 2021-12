Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 21-jährigen Algerier am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Ein 23-jähriger Algerier wurde am Dienstagabend, 14. Dezember 2021 um 18:20 Uhr, im grenzüberschreitenden Regionalexpress 13 auf der Fahrt von Venlo nach Viersen auf Höhe des Bahnhof Kaldenkirchen angetroffen und durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Reisende konnte den Beamten keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Zu seiner Person machte er lediglich mündliche Angaben. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach aufgrund eines Haftbefehls wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zur Festnahme ausgeschrieben ist. Hiernach muss der Mann noch eine Haftstrafe von sechs Monaten verbüßen. Des Weiteren bestehen aktuell noch neun weitere Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung durch verschiedene Behörden u.a. wegen Beleidigung, besonders schwerem Diebstahl, Erschleichen von Leistungen sowie der Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Person wurde daraufhin vor Ort am Bahnhof verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Im Anschluss erfolgte dann die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt in Willich.

