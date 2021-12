Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beweist den richtigen Riecher! Bundespolizei stellt Parfüme im Wert von über 5000 Euro sicher

Am Montagabend (13. Dezember) hatten Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof den "richtigen Riecher". Bei einer Kontrolle stellten sie bei einem Reisenden aus Belgien über 50 original verpackte Duftflaschen namhafter Hersteller fest und stellten sie sicher. Das Gepäckstück lies der Mann freiwillig auf der Wache, die Strafanzeige wegen dem Verdacht der "Hehlerei" nahm er mit.

Am 13.12.2021 gegen 22:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 35-jährigen Reisenden am Kölner Hauptbahnhof. Der Mann mit kamerunischer Staatsangehörigkeit gab an, auf dem Reiseweg von Karlsruhe nach Brüssel zu sein und in Deutschland einen Freund besucht zu haben. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben zweifelten die Bundespolizisten die Richtigkeit der Aussage an und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Hier fanden die Polizisten in der mitgeführten großen Reisetasche insgesamt 53 original verpackte, hochwertige Markenparfüms auf - persönliche Gegenstände für eine private Reise fehlten allerdings. Die Beamten ermittelten, dass der Verkaufswert der Düfte ca. 5400 Euro beträgt und somit der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei vorliegt. Sie belehrten den Kameruner und stellten die Parfümflaschen sicher. Nachdem der Wohnsitz des Mannes in Belgien zweifelsfrei bestätigt werden konnte, zogen die Beamten eine Sicherheitsleistung von 400 Euro ein und entließen den Mann aus den Diensträumen der Bundespolizei. Woher der Mann die Reisetasche samt Duftflaschen hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

