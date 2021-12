Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Verletzung der Führungsaufsicht fest

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Montagnachmittag am Hauptbahnhof Aachen einen 45-jährigen Syrer festgenommen. Er wurde mit Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Heidenheim an der Brenz wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht. Zudem bestand eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen Verletzung der Führungsaufsicht. Er hatte sich seit Anfang dieses Jahres nicht mehr bei seinem Bewährungshelfer gemeldet und war seitdem untergetaucht. Auch war seine Duldung abgelaufen und das zuständige Ausländeramt in Heidenheim an der Brenz hatte ihn wegen des unerlaubten Aufenthaltes ausgeschrieben. Der Betroffene wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er zum Haftprüfungstermin beim Amtsgericht Aachen vorgeführt werden.

