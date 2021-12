Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bei Einreise festgenommen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Steuerhinterzieherin

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 12. Dezember 2021 gegen 16:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine Frau, die aus Antalya kommend zur Einreise vorstellig wurde. Als die Polizisten einen Fahndungsabgleich durchführten, wurden sie fündig: Die 42-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Dortmund mit Haftbefehl gesucht! Bereits im April 2019 hatte das Amtsgericht Dortmund die türkische Staatsangehörige wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt. Da die Verurteilte jedoch flüchtig war, schrieb die Staatsanwaltschaft Dortmund sie im Oktober 2019 zur Festnahme aus. Ihr drohte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen, die die Gesuchte in letzter Minute vor Ort durch die Zahlung von insgesamt 3162,50 Euro einschließlich Verfahrenskosten abwenden konnte. sie wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und konnte ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell