POL-OH: Nach Verkehrsunfall - A 4 zwischen Friedewald und Bad Hersfeld voll gesperrt

Fulda (ots) - Am Montagabend (17.10.), gegen 22.20 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 21-jährige Fahrer eines weißen Opel Astra fuhr mit seinem Fahrzeug aus Fulda kommend in Richtung Petersberg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus Fulda aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle ...

mehr