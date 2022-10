POL-OH: Einbruch und Sachbeschädigung in Lagerhalle-Handtaschendiebstahl-Geldbeutel gestohlen-E-Scooter entwendet-Zeugenaufruf nach Körperverletzung-Diebstahl aus Auto-Elektrokleinstfahrzeug gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch und Sachbeschädigung in Lagerhalle

Heringen. Eine Lagerhalle im Riedweg wurde in der Nacht zu Freitag (14.10.) Ziel unbekannter Täter. Mit körperlicher Gewalt öffneten die Einbrecher eine Tür des Gebäudes und gelangten so unbefugt in die Räumlichkeiten. Anschließend leerten die Täter mehrere Feuerlöscher in der Lagerhalle und beschmierten die Wände. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtaschendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (14.10.) die Handtasche einer Frau, nachdem sie diese im Bereich des Lullusbrunnens, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, abgestellt hatte. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Die gestohlene Tasche der Marke "H&M" ist schwarz, viereckig und hat silberne Reißverschlüsse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter griff am Freitagabend (14.10.) im Bereich eines Standes am Festplatz in der Straße "Am Markt" in die Jackentasche einer 16-Jährigen und stahl deren Geldbörse. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell nicht bekannt. Der Täter kann als etwa 1,90 Meter groß, mit hellen, blauen Augen, einem blonden Drei-Tage-Bart und athletischer Figur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Schildmütze, einen weißen Pullover mit BMW-Emblem auf dem linken Oberarm, eine schwarze Hose sowie weiße Nike Air Max. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Einen in der Fußgängerzone der Johannesstraße abgestellten E-Scooter mit dem Kennzeichen 241-CNA stahlen Unbekannte am Freitagabend (14.10.), zwischen 20 Uhr und 23.45 Uhr. Das Elektrokleinstfahrzeug hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Bad Hersfeld. Unbekannte verletzten am Sonntagmorgen (16.10.), gegen 0.15 Uhr, in der Klausstraße im Bereich einer Buchhandlung eine 27-jährige Frau aus Hersfeld-Rotenburg. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchte eine fünfköpfige Gruppe die junge Frau zunächst festzuhalten. Die 27-Jährige konnte sich losreißen und in Richtung Bahnhof davonlaufen. Bei dem Vorfall verletzte sich die Hersfeld-Rotenburgerin leicht und wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Bebra. Durch Einschlagen einer Scheibe stahlen Unbekannte am Samstag (15.10.), zwischen 17.25 Uhr und 17.45 Uhr, eine Handtasche aus einem im Bereich eines Friedhofs in der Göttinger Straße abgestellten Opel Zafira. Der Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. An dem Pkw entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektrokleinstfahrzeug gestohlen

Bad Hersfeld. Einen E-Roller des Herstellers "Segway" im Wert von rund 350 Euro stahlen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (16.10.), zwischen 0.15 Uhr und 0.40 Uhr. Zur Tatzeit war das Zweirad mit dem Kennzeichen 963WRF mit einem Schloss in der Straße "Neumarkt" vor einem Hotel gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell