POL-OH: Sachbeschädigung - Enkeltrickbetrug - Warnung der Polizei - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Sachbeschädigung

Mücke. Die Glasscheibe einer Eingangstür eines Sportheims in der Heegstraße in Merlau beschädigten Unbekannte in der Zeit von Montag (10.10.) bis Freitag (14.10.). Es entstand Sachschaden von circa 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrug - Warnung der Polizei

Homberg (Ohm). Unbekannte gaben sich am Freitag (14.10.) gegenüber einem lebensälteren Mann als dessen Tochter aus. Die Betrüger kontaktierten ihn unter einer dem Herren unbekannten Rufnummer über den Messenger-Dienst WhatsApp und erklärten dem Rentner, dass das Handy der Tochter angeblich kaputt gegangen sei und sie daher eine neue Rufnummer nutze. Anschließend gaukelten die Schwindler dem Mann eine Notsituation vor und forderten die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags. Der Rentner glaubte den Angaben der Betrüger und überwies das Geld.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Grünberger Straße wurde am Sonntagabend (16.10.), gegen 21 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Treten gegen die Tür des Hauses versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zutritt zu verschaffen. Als ein aufmerksamer Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Schaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

