POL-OH: Unfall mit zwei verletzten Personen

Fulda (ots) - Verkehrsunfall beim Parallelfahren Am Samstag, den 15.10.2022 ereignete sich gegen 18:40 Uhr in der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 9 in Fulda ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 82-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr hierbei mit seinem PKW die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr der besagte Fahrzeugführer, aufgrund einer Fahrbahnverengung, ...

