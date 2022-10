Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht, Bebra

Samstag, 15.10.2022, 05:17 Uhr In der Bismarckstraße in Bebra kam es zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr zu einer leichten Kollision in Höhe der Hausnummer 18. Ein Beteiligter Blieb vor Ort stehen, der andere entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen VW Golf gehandelt haben, Farbe silber. Sachschaden: 2000 Euro

Verkehrsunfallflucht, Bebra

Freitag, 14.10.2022, 20 Uhr bis Samstag, 15.10.2022, 08:15 Uhr Ein vor dem Anwesen Berliner Straße 28 geparkter PKW wurde vermutlich durch einen weiteren PKW beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.Sachschaden: 250.- Euro

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell