POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht / 2 Leichtverletzte /1500,- Euro Gesamtsachschaden Zwei Leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.10.2022, gegen 23.20 Uhr. Ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer befuhr mit einem schwarzen Citreon C 2 in Fulda die Schuhmannstraße aus Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße kommend ...

