POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht / 2 Leichtverletzte /1500,- Euro Gesamtsachschaden

Zwei Leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.10.2022, gegen 23.20 Uhr. Ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer befuhr mit einem schwarzen Citreon C 2 in Fulda die Schuhmannstraße aus Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße kommend in Fahrtrichtung Gallasiniring. Vermutlich übersah der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer in Höhe der dortigen Baustelle einen mit Warnbaken abgesicherten Sandhaufen und fuhr auf diesen auf, flog offensichtlich ca. 5 m durch die Luft und landete im Anschluss mit der Front des Fahrzeuges auf einem Bauschutthaufen. Ersten Ermittlungen zufolge war der PKW mit vermutlich 4 Insassen besetzt die nach dem Unfallgeschehen alle zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Beide Personen, ein 19-jähriger Mann aus Fulda und ein 22-jähriger Mann, ebenfalls aus Fulda stammend, wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt. Beide junge Männer erlitten leichte Prellungen und leichtblutige Abschürfwunden. Der PKW Citroen war im Front-/ und Unterbodenbereich stark beschädigt, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfall/ 1 leichtverletzte Person / 8000,- Euro Gesamt-sachschaden

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.10.2022, gg. 21.45 Uhr in Fulda in der Künzeller Straße. Ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg befuhr mit seinem PKW, einem BMW 330 E, die Künzeller Straße aus Fahrtrichtung Zentralfriedhof kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts. In der Künzeller Straße, in Höhe der Hausnr. 29, wollte der ortsunkundige 46-Jährige, trotz durchgezogener Linie, urplötzlich auf der Fahrbahn wenden. Die Fahrerin eines dahinterfahrender PKW`s erkannte dies zwar, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Während der 46-Jährige BMW-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Fahrerin, eine 19-jährige Frau aus Künzell, die mit ihrem Ford-Focus unterwegs war, leichtverletzt. Sie begab sich selbständig in medizinische Behandlung. Da durch den Zusammenstoß beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten die jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 46-Jährigen auch noch leichter Atemalkoholgeruch festgestellt. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an.

