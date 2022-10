Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld (Lullusfest) In der Zeit von Donnerstag, den 13.10.2022, 23:30 Uhr bis Freitag, den 14.10.2022, 10:30 Uhr wurde das amtliche Kennzeichen von einem auf dem Festplatz abgestellten Lkw-Anhänger abmontiert und entwendet Sachdienliche Hinweise können unter Telefonnummer 06621 / 932-0 abgegeben werden.

Bedrohung mit Messer

Bad Hersfeld (Lullusfest) Am Freitag, gegen 17:45 Uhr wurden zwei minderjährige Mädchen von zwei jungen Männern auf dem Festplatz mit einem Messer bedroht. Die beiden Mädchen liefen vor den Männern davon und suchten die Polizeiwache Am Markt auf. Aufgrund von einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Männer noch auf dem Festplatz von Streifen festgenommen werden.

Diebstahl von Handtasche und Geldbörse

Bad Hersfeld (Lullusfest) Einer 48-jährigen Hersfelderin wurde am Freitagnachmittag die Handtasche entwendet. Die Handtasche stand in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr unbeaufsichtigt auf dem Linggplatz herum. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Freitagabend auf dem Festplatz. Gegen 20:10 Uhr wurde einem 16-jährigen Mädchen aus Bad Salzungen die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Sachdienliche Hinweise können unter Telefonnummer 06621 / 932-0 abgegeben werden.

