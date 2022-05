Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall bei Wendemanöver

Wuppertal (ots)

Am 22.05.2022, um 12:45 Uhr, kam es auf der Rudolfstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 21-jährige Frau fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Elberfeld aus einer Parklücke heraus und beabsichtigte in Richtung Barmen zu wenden. Im Zuge dieses Wendemanövers stieß sie mit der Yamaha eines 43-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Elberfeld unterwegs war. Das Motorrad prallte gegen die Fahrertür des Ford. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell