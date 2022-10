Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Petersberg

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 14.10. gegen 07.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Bad Hersfelderin mit ihrem Golf die Petersberger Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Ziegelberg" abzubiegen. Auf Grund des hohen Fahrzeugaufkommens musste sie im Kreuzungsbereich anhalten. Ein ihr entgegenkommender jugendlicher Fahrradfahrer wollte den Kreuzungsbereich auf dem Radfahrstreifen überqueren. Beim Abbiegen übersah die PKW-Fahrerin den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 17 - jährige Fuldaer wurde hierbei auf die Windschutzscheibe geschleudert und leicht verletzt. Dieser musste sich zur Behandlung ins Klinikum nach Fulda begeben. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Hübscher, PHK , PSt Fulda

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell