Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gerstenfeld und Mähdrescher brennt, Feuerwehren kommen nicht zur Ruhe.

Bild-Infos

Download

Kesfeld/Rommersheim (ots)

Am Nachmittag des 11.08.2022 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Flächenbrand in der Nähe des Windparks Kesfeld. Es sei bereits eine größere Fläche in Vollbrand. Durch ein größeres Aufgebot der umliegenden Feuerwehren und herbeigeeilten Landwirten wurden umgehend Löscharbeiten eingeleitet. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem in Brand stehenden Feld handelte es sich um ein Gerstenfeld. Nach ersten Angaben der Feuerwehr sind ca. 4 Hektar Gerste verbrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke und den Windpark Kesfeld konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Schadenshöhe dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Im Einsatz waren ein größeres Aufgebot der umliegenden Feuerwehren sowie die Polizei Prüm.

Glück im Unglück hatte ein Landwirt in der Gemarkung Rommersheim. Er hatte während Dresch-Arbeiten eine Rauchentwicklung an seinem Mähdrescher festgestellt. Mittels Feuerlöscher hatte er sofort versucht den Brandherd zu löschen. Glück hatte er, dass in diesem Moment die Feuerwehr Schönecken auf dem Rückweg vom Flächenbrand in Kesfeld war und zufällig an seinem brennenden Mähdrescher vorbei kam. Diese leiteten sofort Löscharbeiten ein. Mit Hilfe der nachalarmierten Feuerwehr Prüm konnte der Brand seines Mähdreschers schnell gelöscht werden, so dass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Mähdrescher vermutet.

Auch hier dürfte der Schaden mehrere Tausend Euro betragen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schönecken und Prüm, sowie die Polizei Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell