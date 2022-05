Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mit PKW gegen Hauswand gefahren

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein PKW gegen eine Hauswand in der Schwanheimer Straße gefahren sei und diese hierbei beschädigt habe. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die 23-Jährige Fahrerin eines Skodas in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und ungebremst gegen die Hauswand fuhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten umgehend Alkoholgeruch im Atem der 23-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Skoda-Fahrerin muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.

