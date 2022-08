Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im öffentlichen Raum

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 11.08.2022 fanden erneut Verkehrskontrollen im öffentlichen Raum statt.

Durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wurde am 10.08.2022 gegen 16:00 Uhr ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Transporter und einem großen Anhänger in der Lissinger Straße in Gerolstein kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein war nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass diesem die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Auch gegen den eingetragenen Fahrzeughalter, der diese Fahrt duldete, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurden am Nachmittag des 10.08.2022 Verkehrskontrollen in der Ortlage von Hillesheim, in der Prümer Straße durchgeführt. Hier wurden insgesamt 92 Fahrzeuge- und Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wurden erfreulicher Weise nur neun kostenpflichte Verwarnungen wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Fahrens ohne angelegten Sicherheitsgurt, Fahrens ohne Helm und nicht Mitführens des Führerscheins ausgesprochen.

