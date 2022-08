POL-PDWIL: Brand im alten Steinbruch

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) - Am 11.08.2022 fanden erneut Verkehrskontrollen im öffentlichen Raum statt. Durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wurde am 10.08.2022 gegen 16:00 Uhr ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Transporter und einem großen Anhänger in der Lissinger Straße in Gerolstein kontrolliert. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich ...

mehr