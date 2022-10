Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Vollsperrung in Baustellenbereich

Bad Hersfeld BAB 4 (ots)

Aktuell gibt es eine Vollsperrung zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck im Bereich einer Baustelle. Dort löste sich gg. 03:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Hänger eines Gliederzugs bzw. kippte in eine Böschung. Hierdurch ist die BAB 4 in Fahrtrichtung West derzeit völlig blockiert. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Hersfeld abgeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

