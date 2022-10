Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Neuenstein (ots)

Am 14.10.2022, um 18:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B324. In Höhe eines Hotels befuhren ein 45-jähriger Mann aus Wetter (Ruhr) und ein 85-jähriger Mann aus Neuenstein von Obergeis kommend in Richtung Mühlbach. Der Neuensteiner beabsichtigte auf den Parkplatz des Hotels zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der Beteiligten. Der 45-jährige Mann aus Wetter wurde dabei leicht verletzt. Einer der beteiligten Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5000,- EUR.

Gefertigt: Hübner, POK, PST Bad Hersfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell