POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Fast drei Stunden war die Selmer Straße nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (2.2) komplett gesperrt. Gegen 7.20 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Dortmund die Selmer Straße aus Richtung Lüdinghausen kommend in Richtung Selm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit dem Auto eines 59-jährigen Mannes aus Lünen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des Lüneners in einen angrenzenden Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten aus dem Auto geborgen werden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Ausgelaufene Betriebsstoffen wurden von der Feuerwehr gebunden.

