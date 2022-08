BPOL NRW: Frontscheibe von Zug zersplittert - Bundespolizei ermittelt nach Bewurf einer Lokomotive

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Montagabend (8. August) bewarfen bisher Unbekannte einen Zug auf dem Weg von Altenessen nach Gelsenkirchen. Die Frontscheibe des Zuges wurde dadurch zerstört.

Gegen 22 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei. Der Treibfahrzeugführer eines Betriebszuges hatte auf dem Weg von Essen nach Gelsenkirchen einen Schlag verspürt. Direkt am oberen Bereich der Frontscheibe war ein Gegenstand eingeschlagen. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt.

Am Bahnhof Essen-Altenessen untersuchten die alarmierten Bundespolizisten den Güterzug. An der Frontscheibe stellten sie eine circa 20 x 20cm große Beschädigung fest. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten Lichtbilder an.

Da im Umfeld des möglichen Tatortes keine verdächtigen Personen festgestellt werden konnten, bittet die Bundespolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Die Tat hat sich gegen 22 Uhr des 8. August ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

