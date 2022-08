Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Einbrecher

Münster (ots)

Am Montagvormittag (08. August) haben Bundespolizisten einen 43 Jahre alten Letten am Hauptbahnhof verhaftet. Er wurde unter anderem von der Staatsanwaltschaft Münster wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht. Darüber hinaus wurde aufgrund eines Auslieferungsersuchens seines Heimatlandes im gesamten Schengenraum nach ihm gefahndet. Auch Lettland suchte ihn wegen Wohnungseinbrüchen. Der Lette wurde verhaftet und am Dienstag dem Amtsgericht Münster zur Anordnung der Auslieferungshaft vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell