Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Hotelzimmer

Kassel (ots)

Kassel, Unterneustadt

Am Samstag, den 04.06.2022 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer im 3. Stock eines Hotels in der Kasseler Unterneustadt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ein 15- jähriges Mädchen wurde durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Thomas Stumpf

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell