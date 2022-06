Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in Kfz-Werkstatt und Lebensmittelgeschäft: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in eine Kfz-Werkstatt und ein Lebensmittelgeschäft in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Betriebe ist zu vermuten, dass beide Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Der Einbruch in die Werkstatt im "Grünen Weg", Ecke Reuterstraße, hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht gegen 3 Uhr ereignet. Die Täter hatten ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit mitgebrachtem Werkzeug aufhebelt und waren so in die Werkstatt eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie anschließend auf gleichem Weg wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Unweit entfernt kam es zu dem Einbruch in das Lebensmittelgeschäft in der Erzbergerstraße, nahe der Wolfhager Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit auf dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20:30 Uhr, und dem heutigen frühen Morgen, 4:45 Uhr, eingrenzen. Wie die aufnehmende Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, stahlen die Täter einen Tresor und Bargeld aus Spendendosen, die im Laden aufgestellt waren.

Die weiteren Ermittlungen in den beiden Fällen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

